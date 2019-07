Les faits, leur usage et la moralité

Ce qui peut être critiqué et débattu selon les règles de morale et d’éthique, c’est ce que nous faisons en connaissance de ces faits.

Unanimité

Prenons par exemple les changements climatiques. Si tous les scientifiques sont unanimes pour dire qu’il y a un problème causé par l’homme et que ce dernier peut faire des changements pour y remédier, tous les politiciens et citoyens n’y accordent pas la même importance.

C’est sur nos réactions que nous pouvons être critiques, et non sur les faits eux-mêmes. La réaction de chacun dépend de ses valeurs et croyances personnelles, mais les faits auxquels chacun est exposé sont les mêmes.

Débat sur nos réactions, pas sur les faits

C’est ce que défend le regroupement NoFakeScience. Peu importe si nous sommes en accord ou non de manière personnelle avec le résultat devant nous, nous n’avons aucune influence sur ce dernier.

Nous pouvons tenter d’influencer la réaction de nos pairs face à ce fait, mais pas le fait lui-même, car il a été confirmé par une méthode scientifique.