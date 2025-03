Les drapeaux de la francophonie de l’Ouest canadien

Le drapeau choisi a été présenté au public et hissé le 17 février 1980.

C’est un jeune âgé alors de 26 ans, Cyril Parent, qui a soumis la proposition retenue, soit un drapeau très coloré de vert, jaune et rouge. Le créateur a été inspiré par une publicité montrant une plante avec de longues racines sortant de la terre.

La plante sort de deux bandes horizontales jaune et rouge, tout en bas du drapeau. Elles symbolisent la rivière Rouge, élément central de l’histoire du Manitoba, et lieu d’arrivée des pionniers francophones et Métis, ainsi que le blé, source primordiale de l’agriculture dans la province.

Le vert de la plante évoque l’enracinement profond des Franco-Manitobains et Franco-Manitobaines dans le territoire et il représente la fierté envers ceux et celles qui ont apporté la culture et la langue toujours présente. On peut d’ailleurs y voir un «f» stylisé pour symboliser le mot «francophone».

Le drapeau franco-albertain

C’est encore une fois à l’initiative des jeunes francophones de l’Alberta qu’un drapeau représentant la francophonie de cette province a été créé. C’est également par un concours que le drapeau a été choisi.