Les deux choses les plus dangereuses sur l’eau

Sur une voie navigable, tout peut changer en un instant. Il n’en faut pas plus pour que deux bateaux entrent en collision ou pour que vous heurtiez un haut-fond ou un nageur. C’est pourquoi la conduite sur l’eau est une grande responsabilité.

Malheureusement, en moyenne, plus de 100 personnes perdent la vie dans des accidents de navigation de plaisance chaque année au Canada, selon le Centre canadien de recherche sur la prévention de la noyade.

Pour naviguer en toute sécurité, vous devez bien vous préparer avant de quitter le quai, mais une fois sur l’eau, vous n’est pas à l’abri des dangers. Voici deux des principaux facteurs à l’origine d’accidents selon Transports Canada:

La conduite avec facultés affaiblies

Chaque fois que vous conduisez un bateau, vous êtes responsable de la sécurité de vos invités et des autres personnes qui utilisent la voie navigable. La conduite d’un bateau sous l’influence de l’alcool ou de drogues affecte votre capacité à évaluer et à éviter les dangers.

C’est un danger pour vous et pour les autres, et c’est illégal.