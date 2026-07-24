Les deux choses les plus dangereuses sur l’eau

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Attention aux nageurs! Photo: leditionnouvelles.com
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Publié 24/07/2026 par L'Édition Nouvelles

Sur une voie navigable, tout peut changer en un instant. Il n’en faut pas plus pour que deux bateaux entrent en collision ou pour que vous heurtiez un haut-fond ou un nageur. C’est pourquoi la conduite sur l’eau est une grande responsabilité.

Malheureusement, en moyenne, plus de 100 personnes perdent la vie dans des accidents de navigation de plaisance chaque année au Canada, selon le Centre canadien de recherche sur la prévention de la noyade.

Pour naviguer en toute sécurité, vous devez bien vous préparer avant de quitter le quai, mais une fois sur l’eau, vous n’est pas à l’abri des dangers. Voici deux des principaux facteurs à l’origine d’accidents selon Transports Canada:

La conduite avec facultés affaiblies

Chaque fois que vous conduisez un bateau, vous êtes responsable de la sécurité de vos invités et des autres personnes qui utilisent la voie navigable. La conduite d’un bateau sous l’influence de l’alcool ou de drogues affecte votre capacité à évaluer et à éviter les dangers.

C’est un danger pour vous et pour les autres, et c’est illégal.

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La consommation d’alcool et de drogues lors d’une randonnée nautique est bien plus dangereuse qu’on pourrait le croire.

Même si vous n’avez rien pris, la fatigue, le soleil, le vent et les mouvements du bateau sont suffisants pour engourdir vos sens. L’ajout d’alcool et de drogues intensifie ces effets, en réduisant votre motricité fine et en altérant votre jugement davantage.

Les conséquences juridiques peuvent être graves et varier d’une province ou d’un territoire à l’autre.

Les différentes régions ont également leurs propres règles en ce qui concerne les limites relatives à l’alcool et aux drogues, les conditions dans lesquelles la consommation d’alcool est permise sur un bateau et le transport de l’alcool à bord d’un bateau d’un endroit à l’autre.

Les excès de vitesse

Même si vous êtes complètement sobre, vous devez impérativement vous donner du temps pour réagir.

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Lorsque vous naviguez plus rapidement que la vitesse de sécurité, vous vous mettez en danger, en plus de mettre en danger vos passagers et les autres plaisanciers. Plus votre vitesse est grande, plus il sera difficile et dangereux d’arrêter ou de changer brusquement de direction pour éviter une collision.

La vitesse de sécurité dépend souvent des conditions. Voici quelques éléments à prendre en considération :

• Quelle est la visibilité? L’obscurité, la brume, la pluie et le brouillard font en sorte qu’il est beaucoup plus difficile de voir les bateaux éloignés et les dangers.

• Êtes-vous gêné dans vos mouvements? Les vents violents, les eaux agitées et les courants forts ont tous une incidence sur votre capacité à effectuer vos manœuvres de façon sécuritaire à grande allure.

• Votre bateau est-il facile à manier? Chaque bateau se manœuvre différemment et le poids à bord a un effet important.

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• À quoi ressemble le trafic? Dans un chenal très fréquenté, en particulier par des navires de grande taille, les risques de collision augmentent et la marge de manœuvre pour les éviter diminue, à moins de réduire votre vitesse.

• Que sera l’effet de votre sillage? Dans les chenaux étroits ou près du rivage, un grand sillage peut endommager les autres bateaux, les quais et le rivage. Il peut également submerger les nageurs et faire chavirer les petites embarcations comme les canots. Il est important d’être conscient de l’impact de votre vitesse sur les autres.

Lorsqu’il s’agit d’éviter un accident mortel sur l’eau, chaque fraction de seconde compte. En contrôlant votre vitesse et en fêtant uniquement sur le quai, vous pouvez aider tout le monde à se rendre à destination en toute sécurité. Pour en savoir plus sur la sécurité nautique, visitez le site canada.ca/securitenautique.

Auteur

  • L'Édition Nouvelles

    Agence canadienne de publi-reportages sur des sujets liés au style de vie. Les articles sont commandités par des gouvernements, associations ou entreprises mentionnés.

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