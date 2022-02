Les Débats internationaux de Glendon: femmes et leadership

Plus que jamais, nous avons besoin de femmes à des postes de direction. Pourtant, elles sont sous représentées dans les postes de niveau supérieur. C’est le thème de l’événement du 15 février à 17h30 organisé par l’École d’Affaires publiques et internationales de Glendon (EAPI) et le Centre de recherches féministes de l’Université York. La visioconférence s’inscrit dans les Débats internationaux de Glendon, le campus bilingue de York.

La conférence, bilingue, sera animée par Minelle Mahtani. Elle est notamment titulaire de la chaire Brenda et David McLean d’études canadiennes à l’Université de la Colombie-Britannique. Ce sera l’occasion de se questionner sur l’égalité d’accès aux places de pouvoir au Canada.

Des pionnières du leadership au féminin

Glendon a invité «quatre femmes pionnières passionnées» à prendre la parole pour partager leurs expériences de leadership dans les secteurs public et privé. Elles pourront notamment évoquer leurs défis, mais aussi leurs stratégies pour faire progresser l’équité entre les genres et les droits des femmes au Canada et au-delà.

On pourra ainsi entendre le témoignage de Paulette Senior, présidente et directrice générale de la Fondation canadienne des femmes. Aussi celui de Dawn Lavell-Harvard, directrice de la First Peoples House of Learning de l’Université. Les deux autres invitées sont Trent Kristin Blakely, chercheuse principale à l’EAPI, et Christine Boyle, conseillère municipale à Vancouver.

Toutes ces femmes sont arrivées à des postes de direction au moment où l’on ne les attendait pas. Elles ont su dépasser le fameux «plafond de verre», barrière hiérarchique invisible auquel se heurtent très souvent les femmes dans l’avancée de leur carrière.