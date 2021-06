Les chiots qui nous aiment et nous obéissent : une question de génétique

Si les chiens socialisent aussi bien avec les êtres humains, c’est qu’il y a quelque chose d’inné. Au moins 40% des capacités qu’ont les chiots de suivre nos indications verbales ou non verbales seraient inscrites dans leurs gènes.

Les spécialistes en cognition savent depuis longtemps que les chiens ont quelque chose d’unique dans le monde animal: ils peuvent comprendre une partie de notre langage corporel.

Les chiots reconnaissent l’index

Ils savent par exemple qu’un doigt pointé dans une direction signifie qu’il faut regarder dans cette direction. Et ils observent attentivement nos visages quand on leur parle. S’agit-il d’un apprentissage dès leur plus jeune âge ou bien les chiots possèdent-ils cette capacité dès leur naissance?

Selon une équipe de chercheurs américains, ce serait donc en partie génétique.