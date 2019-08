Les Blue Jays perdent de peu face aux Mariners

Les Blue Jays qui visaient une treizième victoire sur les 19 derniers matchs se sont inclinés d’un point face aux Mariners de Seattle qui égalisent à 1-1 dans la série. Bo Bichette, encore excellent ce samedi, a eu l’occasion d’égaliser ou de remporter le match en fin de rencontre, mais n’a pu éviter le retrait sur prises face au finisseur Matt Magill.

Les deux équipes se retrouvent ce dimanche pour déterminer le vainqueur de cette série en trois matchs.

Début de match difficile pour Thornton

La défense torontoise démarre fort. Après un but sur balles concédé à Lopes par Thornton, les joueurs de champ réalisent le double jeu sur la frappe de Crawford pour retirer ce dernier et Lopes. Dans la foulée, Navares est lui aussi éliminé sur attrapé de volée. Celle de Seattle répond avec les retraits de Bichette (éliminé en troisième but), Biggio et Guerrero Jr.

Trent Thornton est clairement en difficulté en deuxième manche. Il concède deux nouveaux buts sur balles et les buts sont tous occupés lorsque Broxton se présente face à lui. Le voltigeur se sacrifie avec une frappe haute qui est attrapée de volée, mais il permet à Nola d’ouvrir le score (0-1). Thornton offre ensuite un nouveau but sur balles à Moore, déjà son quatrième du match. Heureusement, Billy McKinney parvient à mettre fin à l’attaque visiteuse en saisissant au vol la frappe de Lopes.

Depuis quelques semaines, Toronto fait partie des toutes meilleures attaques de la MLB. Les Jays vont le prouver un peu plus avec un coup sûr de McKinney qui permet à Justin Smoak, auteur d’un double juste avant, d’égaliser (1-1).