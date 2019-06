Les blés modernes, plus riches en gluten?

D’autres se sont tournés vers des «blés ancestraux» qui contiendraient moins de gluten et seraient donc moins toxiques et moins susceptibles de provoquer des intolérances, estiment-elles. Mais est-ce réellement le cas ?

Blés croisés

Les blés sont croisés depuis toujours, notamment pour obtenir des variétés plus résistantes aux maladies et qui permettent de meilleurs rendements aux champs ainsi que des aliments plus simples à préparer (pâtes, pains, gâteaux, etc.).

Parmi les différentes propriétés d’une graine: sa teneur en gluten, un élément composé de deux protéines. Son taux fait varier l’élasticité et la viscosité des pâtes. Une farine riche en gluten pourra ainsi se transformer en un pain levé, à la mie alvéolée et légère.

La teneur en gluten des blés modernes se situe généralement entre 9 et 20%. Au fil du temps, les croisements ont fait varier très légèrement ce paramètre à la hausse. Par exemple, au début des années 2000, les blés roux de l’Ouest canadien, utilisés principalement pour la fabrication du pain, contenaient entre 0,05 et 1% plus de gluten qu’en 1860, selon deux études publiées respectivement en 2015 et 2016.

On est dans la nuance

Toutes les variations observées depuis le 19e siècle pour d’autres types de blé se trouvent dans cet ordre de grandeur. Elles sont même à la baisse pour les blés durs ambrés de l’Ouest canadien. «Est-ce qu’en 1860, les blés contenaient moins de gluten? Pas vraiment, on est dans la nuance», relativise le chercheur pour Agriculture et Agroalimentaire Canada, Pierre Gélinas.