Les anneaux d’un mystérieux astéroïde

asteroide-Chiron
L'astéroïde Chiron et ses anneaux. Dessin: Dan Durda
Publié 17/12/2025 par Agence Science-Presse

Un astéroïde situé entre Saturne et Uranus semble être en train de se créer des anneaux.

Chiron est un objet céleste de près de 200 km de large. Il tourne autour du Soleil entre les orbites de Saturne et d’Uranus. Il a longtemps constitué une énigme: d’abord catalogué comme astéroïde, il pourrait aussi être une comète, mais son diamètre en ferait alors la plus grosse jamais observée.

Si la présence d’anneaux se confirme, la façon dont ils se sont formés autour d’un monde aussi petit restera à expliquer.

Saturne, lunes
La grande planète Saturne et ses anneaux. Photo: NASA

Observations

En septembre 2023, des astronomes brésiliens avaient tout d’abord observé, lorsque Chiron était passé devant une étoile, plusieurs variations de la luminosité de cette étoile. Cela suggérait que Chiron n’avait pas été le seul objet à passer entre l’étoile et nous.

En comparant ces observations avec celles répertoriées en 2011, 2018 et 2022, ils ont trouvé des variations similaires, trahissant la présence de trois anneaux distincts, tournant autour de Chiron à des distances variant entre 270 et 420 km.

Les variations lumineuses étant chaque fois les mêmes, on peut conclure qu’il ne s’agit pas d’un phénomène temporaire, comme une éruption de poussière et de glace qui se serait produite au moment du passage de 2023.

Les anneaux en train de se former

Il n’est toutefois pas évident si ces anneaux sont vraiment là depuis très longtemps.

Dans leur article, paru le 14 octobre dans la revue Astrophysical Journal Letters, les chercheurs du Brésil et de cinq autres pays laissent entendre que le fait que ces anneaux n’aient pas été observés plus tôt — Chiron a été officiellement découvert en 1977 — pourrait signifier qu’ils sont en train de se former.

La nature de leur formation pourrait expliquer qu’on ne les ait pas vus plus tôt. Une hypothèse pointe justement ces hypothétiques éjections de poussière et de glace.

Une partie de ces «débris» pourrait demeurer en orbite plutôt que de se perdre dans l’espace — le champ gravitationnel de ce monde est évidemment faible, mais pourrait le permettre.

Une autre hypothèse est une collision cosmique qui aurait laissé ces traces en orbite.

asteroide, kuiper
Les nombreux objets de la ceinture de Kuiper, aux confins de notre système solaire, relativement à Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Image: WilyD, Wikimedia Commons

Planètes mineures

Dans tous les cas, pour les astronomes, cela pose la question de savoir comment des anneaux peuvent se former autour de minuscules corps célestes, et combien de temps ils peuvent survivre.

En revanche, on sait déjà qu’ils peuvent bel et bien se former, puisque Chiron n’est pas le premier. Outre les plus grosses planètes Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, on a déjà détecté des anneaux autour de trois astéroïdes ou «planètes mineures»: Chariklo, Haumea et Quaoar.

Ces deux derniers sont des objets de la ceinture de Kuiper, cette vaste ceinture d’astéroïdes qui se trouve au-delà de Neptune, aux confins de notre système solaire.

Et Quaoar, en plus d’être un objet très gros pour une «planète mineure» — 1110 km de diamètre — possède non seulement un anneau, mais aussi une lune.

