Les anneaux d’un mystérieux astéroïde

Un astéroïde situé entre Saturne et Uranus semble être en train de se créer des anneaux.

Chiron est un objet céleste de près de 200 km de large. Il tourne autour du Soleil entre les orbites de Saturne et d’Uranus. Il a longtemps constitué une énigme: d’abord catalogué comme astéroïde, il pourrait aussi être une comète, mais son diamètre en ferait alors la plus grosse jamais observée.

Si la présence d’anneaux se confirme, la façon dont ils se sont formés autour d’un monde aussi petit restera à expliquer.

Observations

En septembre 2023, des astronomes brésiliens avaient tout d’abord observé, lorsque Chiron était passé devant une étoile, plusieurs variations de la luminosité de cette étoile. Cela suggérait que Chiron n’avait pas été le seul objet à passer entre l’étoile et nous.

En comparant ces observations avec celles répertoriées en 2011, 2018 et 2022, ils ont trouvé des variations similaires, trahissant la présence de trois anneaux distincts, tournant autour de Chiron à des distances variant entre 270 et 420 km.