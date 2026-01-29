Les ados avec TDAH plus vulnérables aux réseaux sociaux

S’il est maintenant établi que les jeunes avec un TDAH (trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité) sont plus à risque de passer trop d’heures sur les réseaux sociaux, la recherche n’est pas encore claire sur ce qui est la cause et ce qui est l’effet.

Est-ce qu’un usage intensif des écrans accroît les symptômes de TDAH? Ou le TDAH rend-t-il plus susceptible de passer encore plus de temps en ligne?

Autrement dit, personne ne prétend que les réseaux sociaux causent le TDAH chez les jeunes. Mais réseaux sociaux et TDAH semblent s’insérer dans une boucle où l’un renforce l’autre, explique la psychiatre de l’enfance Meredith Gansner, de l’Université de Rochester (New York) dans un récent reportage de la revue Nature.

Sommeil

Ce qui signifie qu’un jeune avec ce trouble sera plus à risque de gruger sur ses heures de sommeil en raison de son activité en ligne ou de partager de l’information personnelle.

La première étude de grande taille à avoir établi ce lien, qui portait sur 2500 élèves du secondaire de la région de Los Angeles, remonte à 2018. Les jeunes avaient été suivis pendant deux ans et l’impact semblait plus prononcé chez les utilisateurs les plus intensifs.