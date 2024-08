L’épuisement du personnel de la santé ontarien à nouveau dénoncé

Promesse de collaboration

«C’est très important de noter que la pandémie et ses impacts, particulièrement sur nos travailleurs de la santé, sont réels et doivent être éliminés», a souligné la ministre de la Santé, Sylvia Jones, lorsque questionnée à propos de l’étude publiée lundi.

Elle a assuré que son gouvernement collabore étroitement avec ses partenaires hospitaliers.

«Je sais personnellement qu’un certain nombre d’organisations hospitalières ont recentré leurs efforts pour s’assurer que leur personnel, les membres de leur équipe et leurs cliniciens continuent de pouvoir affronter cet environnement qui évolue rapidement dans notre système de santé, et qu’ils bénéficient du soutien dont ils ont besoin», a-t-elle lancé.

Un peu plus de 60% des travailleurs hospitaliers interrogés pour un rapport publié en janvier par Nanos ont déclaré qu’ils étaient aux prises avec l’épuisement et des niveaux de stress élevés. Ce sondage avait aussi révélé que 41% des répondants redoutent de devoir aller travailler, et 41% ont déclaré avoir du mal à dormir.