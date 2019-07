Lectures pour enfants cet été: à la plage ou à balconville

Trois prix, trois niveaux de difficulté

La Forêt de la lecture décerne des prix en français dans trois catégories qui regroupent les livres selon leur niveau de difficulté.

Prix Peuplier : Livres d’images qui ont peu de texte, des sujets simples et conviennent parfaitement à la lecture à haute voix (pré-maternelle jusqu’en deuxième année).

Prix Tamarac Express : Courts miniromans et documentaires, maximum de 100 pages ou livres d’images plus avancés. Le texte est plutôt gros, il y a des images et le vocabulaire et les temps de verbes sont relativement simples (troisième année jusqu’en cinquième année, selon le livre et le niveau de l’enfant).

Prix Tamarac : Romans de 100 à 250 pages, albums avec un sujet mature ou des documentaires. Le texte est plutôt petit, il y a peu ou pas d’illustrations et les temps de verbes et le vocabulaire sont relativement complexes. (Sixième année jusqu’en huitième année, selon le livre et le niveau de l’enfant)

La doudou qui aimait trop le chocolat

Les plus jeunes seront enchantés par l’album La doudou qui aimait trop le chocolat, Prix Peuplier 2019, écrit par Claudia Larochelle, illustré par Maira Chiodi et publié par Éditions de la Bagnole. Le personnage principal est une doudou en peluche qui sourit, fait des grimaces, parle et pleure. Son faible pour le chocolat risque de l’entraîner vers le malheur.