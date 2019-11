L’écriture comme paroxysme de l’extase

Dans une nouvelle justement drolatique, le personnage est «un livre qui dit tout». Il se trouve rangé sur une tablette, aboutit dans un magasin de livres d’occasion, se voit glissé sous une patte de table pour la mettre à niveau (ayoye!), est lancé dans le bac à recyclage pour être avalé par la déchiqueteuse, «moment pénible de la transformation ultime».

Mais rassurez-vous, il aura été dévoré par une jeune fille de 13 ans et l’aura aidée à «devenir une autre personne».

La Baie Georgienne

Natif de Penetanguishene, Daniel Marchildon est un féru d’histoire de la Huronie. Des références à des événements ou personnages de son coin de pays trouvent habilement leur place dans quelques nouvelles.

C’est le cas du lanceur étoile des Red Sox, Phil Marchildon qui, pour raison de fiction, devient Phil Gendron, natif de Miterre. Quant au naufrage du navire Amik lors d’une liaison entre Collingwood et l’île Manitoulin en 1879, il alimente une des plus longues nouvelles, la plus décoiffante sans doute.

Daniel trouve moyen, en passant, de glisser dans un texte une certaine gloire de la baie Georgienne, celle d’avoir «une magnifique plage de sable blanc, la plus longue au monde à longer un plan d’eau douce».