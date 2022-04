Le Yukon et la francophonie célèbrent leurs noces d’émeraude

De ce regroupement est née une association, incorporée en 1982. À l’époque, il n’y avait ni école francophone, ni garderie, ni Centre de la francophonie. Tout était à bâtir, et en 40 ans d’existence, les initiatives se sont enchaînées.

Certains organismes ont été créés en parallèle ou se sont détachés de l’AFY, volant peu à peu de leurs propres ailes. C’est ainsi qu’un journal (en 1983), une école (en 1984) et un groupe de femmes (en 1995) ont vu le jour, pour ne citer que quelques exemples.

États généraux de la francophonie yukonnaise

Au fil des ans, ce qui devient l’Association franco-yukonnaise (AFY) prend de l’essor, offrant de plus en plus de services à la communauté d’expression française.

En 2002, l’AFY tient notamment des états généraux sur la francophonie du Yukon, en collaboration avec l’ensemble des organismes de la communauté. Cet exercice de concertation permet de préciser certaines orientations globales du développement communautaire.

Aujourd’hui, forte d’une trentaine d’employés et de plus de 220 membres, l’AFY œuvre dans les domaines des arts et de la culture, de l’emploi et de l’entrepreneuriat, de la formation, de l’immigration, du tourisme, du bien-être des personnes âgées et de la jeunesse.