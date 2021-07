Le Wild West Show de Gabriel Dumont: la pièce enfin publiée et un essai

L’une des pièces de théâtre les plus complexes à avoir vu le jour sur la scène canadienne vient tout juste de paraître. Le livre permet de revivre la magie du Wild West Show de Gabriel Dumont/Gabriel Dumont’s Wild West Show. La pièce a été jouée pour la première sur les planches en 2017 à Montréal, Ottawa, Winnipeg et Saskatoon.

C’est publié conjointement par les éditions Prise de parole de Sudbury et Talonbooks de Vancouver.

En français, anglais et langues autochtones

Publié sous le format têtebêche — c’est-à-dire deux livres placés côte à côte, mais inversés — ce livre peut être autant apprécié en français qu’en anglais.

La pièce était jouée en anglais dans certaines villes, dont Saskatoon. La présence du multilinguisme dans cette œuvre est importante, puisque les langues autochtones font également partie du texte.

La pièce de théâtre est un véritable «MONSTRE» indique Jean-Marc Dalpé. Car ce sont dix auteurs allochtones et autochtones qui ont donné naissance à ce projet. Jean Marc Dalpé, Alexis Martin et Yvette Nolan en ont été les trois principaux auteurs. Accompagnés de David Granger, Laura Lussier, Andrea Menard, Gilles Poulin-Denis, Paula-Jean Prudat, Mansel Robinson et Kenneth T. Williams.