Le Wild ralenti les ardeurs des Maple Leafs

Cindy Caron

3 janvier 2019 à 18h12 3 janvier 2019 à 18h12

Les Maple Leafs disputaient exceptionnellement une partie cet après-midi en recevant le Wild du Minnesota. La rencontre, surnommée “Nouvelle Génération” se voulait une occasion de jouer pour les jeunes fans avant le retour en classes. Le gardien Michael Hutchinson, récemment acquis des Panthers de la Floride, se trouvait devant le filet en raison des blessures à Frederik Andersen et Garret Sparks.

Premier but rapide

En tout début de période, seulement 7 secondes après la mise en jeu initiale, la jeune star et favori de la foule Mitch Marner a inscrit son 14e but de la saison sur un habile tir du revers. Avec ce but, Marner égale ainsi un record de franchise datant de 1932 pour le but le plus rapide en début de match.

Wasting no time, @Marner93 gets things going at the Next Gen Game with a backhand beauty. #LeafsForever pic.twitter.com/N5bZrZsIQD — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) January 3, 2019

Encore Marner

Quelques minutes plus tard, ce même Marner à fait bondir la foule une fois de plus en marquant son deuxième du match sur une passe de John Tavares. 2-0 Leafs.

Le Wild réplique

Les visiteurs n’ont pas tardé à répliquer lorsque Charlie Coyle a déjoué Hutchinson, qui était brilliant jusque là. 2-1 Toronto.

Le Wild auront été les premiers à compter en deuxième période lorsque que le capitaine Mikko Koivu, laisse seul devant le filet, a profité d’un rebond pour trouver le fond du filet et créer l’égalité.

Nylander

Il aura fallu attendre 12 parties avant de voir William Nylander inscrire son premier but dans l’uniforme des Leafs cette saison. Celui a signé un nouveau contrat le 1er décembre était toujours sans but depuis son retour au jeu. Son premier but depuis le 29 avril 2018.

Erreur défensive

Jared Spurgeon a vite égalisé la marque quelques minutes plus tard. On a remarqué que les buts accordés par les Maple Leafs ont pour la plupart été dus à un problème de couverture.

Minnesota prend l’avance

La troisième période a été dominée par les visiteurs. L’attaquant Zach Parise a donné l’avance au Wild en début de période. 4-3 Minnesota.

Dubnyk ferme la porte

Les joueurs des Maple Leafs ont tenté tant bien que mal d’égaliser la marque mais le gardien Devant Dubnyk s’est montré très solide et a bloqué tous es tirs dirigés vers lui, même lorsque les torontois ont retiré leur gardien au profit d’un attaquant supplémentaire, pour confirmer la victoire des siens.

Mention spéciale à Hutchinson

Le gardien des Leafs Michael Hutchinson s’est montré solide malgré la défaite, lui qui a fait face à 34 tirs au but. Le joueur originaire de Barrie au nord de Toronto, rappelé d’urgence suite à l’état de santé de Garret Sparks, n’a pu faire connaissance avec ses nouveaux coéquipiers et entraineurs que peu avant le début de la rencontre.

Deuxième défaite de suite

Les Maple Leafs subissent ainsi un second revers consécutif. Ils retrouveront leurs partisans samedi soir alors que les Canucks de Vancouver seront les visiteurs à l’Aréna Scotiabank.