Le tyrannosaure prenait 40 ans pour grandir

C’est le genre d’animal avec qui il valait mieux se faire ami quand il était encore jeune: le tyrannosaure mettait peut-être de 35 à 40 ans avant d’atteindre sa pleine taille d’adulte.

Autrement dit, pour devenir un géant de 8 tonnes, il lui fallait près de quatre décennies. Avant cela, pendant la première partie de son existence, il était probablement un prédateur parmi d’autres — efficace certes, mais avec de la concurrence.

Pour les experts de cette bestiole disparue avec les autres dinosaures, il y a 66 millions d’années, ce n’est pas une totale surprise: depuis longtemps, les estimations lui accordaient de 20 à 25 ans pour atteindre sa pleine taille.

La squelettochronologie

Pour en savoir plus, il y a maintenant une décennie qu’une poignée de paléontologues accumule les données sur les os de ses pattes. La nouvelle étude, parue le 14 janvier, s’appuie sur des échantillons de 17 individus différents gardés dans divers musées, allant des juvéniles jusqu’aux très vieux et très gros spécimens.

Il faut savoir que les os de tous les animaux vertébrés, un peu à l’instar des troncs d’arbres, présentent des signes de leur croissance: des marques répétitives que forment les tissus osseux à mesure qu’ils grossissent.