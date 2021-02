Le tourisme en Ontario s’adapte à la crise sanitaire

La Société économique de l’Ontario (SEO) et ses partenaires ont inauguré le Programme de relance du tourisme francophone du Sud-Ouest de l’Ontario 2020-22, le 1er février dernier. Il a pour but d’aider les petites et les moyennes entreprises (PME) et les organismes sans but lucratif (OSBL) de l’industrie du tourisme à se relever de la crise sanitaire.

«C’est certain que le domaine du tourisme a été le plus touché et va être le dernier à se relever», explique la gestionnaire en tourisme de la SEO, Isabelle de Bruyn.

Selon des enquêtes de l’Association de l’industrie touristique de l’Ontario (AITO), le tourisme en Ontario a été fortement perturbé par la pandémie de la CoViD-19.

Le programme de la SEO subventionnera différentes stratégies pour que les PME et les OSBL s’adaptent à un nouveau genre de tourisme.

Se concentrer sur le tourisme local

«En 2021, ce qui va être très important, c’est de se concentrer sur le marché local», explique Isabelle de Bruyn. «On veut encourager les Ontariens à visiter leur province et leurs régions.»