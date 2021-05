Le tour du monde d’Aurélie Marié: surtout pour apprendre des autres

«J’ai fait et je fais encore ça lors de mes voyages, et ici au Canada! C’est l’intérêt quand tu pars à l’étranger: questionner, confronter les idées reçues… Sans imposer sa façon de penser, il s’agit juste de dire comment tu vois les choses, comment celle ou celui d’en face les voit et si on peut se rencontrer au milieu, tant mieux!»

Faire exploser les cadres préétablis

Cette soif de connaître les autres et leur manière de vivre fait partie intégrante d’Aurélie Marié. C’est l’une des multiples raisons qui la poussent à faire le tour du monde; car la globetrotteuse ne s’est pas arrêtée à l’Afrique du Sud.

À son retour de stage, elle reste deux jours en France – «le temps de changer de valise». Le Danemark est sa destination suivante, pour le semestre suivant, fin 2011. Mais une confusion de l’école de commerce entraîne un retard d’inscription à l’université.

En plus de vivre à six dans une «cabane où il n’y avait qu’un four et aucun ustensile dans la cuisine», et même si elle arrive à avoir une chambre en résidence, Aurélie juge qu’elle perd son temps, car les cours, peu nombreux, ne l’intéressent pas plus que ça.

«J’avais un peu de temps, donc… j’ai voyagé», répète-t-elle, le sourire en coin.