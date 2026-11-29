Imaginez que vous êtes dans un train qui se déplace à vitesse constante. Les stores sont baissés, vous ne pouvez donc pas vous rendre compte que vous êtes en mouvement. Une ampoule est suspendue à une chaîne au centre du wagon. Quand quelqu’un l’allume, vous avez l’impression que tout le wagon s’illumine.

Or, ce qui se passe réellement, c’est que la lumière atteint d’abord les deux côtés du wagon simultanément. Un instant plus tard, la lumière atteint l’avant et l’arrière du wagon, là encore simultanément. La lumière s’est déplacée exactement à la même vitesse dans les quatre directions.

Albert Einstein s’est demandé comment cette scène serait décrite du point de vue d’une personne située à l’extérieur du train et qui demeure à un endroit fixe.

Pour un drone planant au-dessus du train, par exemple, la lumière atteint les deux côtés simultanément, mais l’arrière du wagon s’illumine avant l’avant. Cela s’explique par le fait que le train avance et que, pendant le temps que met la lumière pour se rendre à l’avant et à l’arrière du wagon, l’arrière s’est rapproché de la source lumineuse, tandis que l’avant s’en est éloigné.

Ce phénomène, découvert par Einstein en 1905, est appelé «relativité de la simultanéité».