Le soleil brille sur Lionel Venne, artiste visuel franco-ontarien

Tout comme les tapisseries de Venne sont composées d’objets trouvés, ses collages et ses œuvres mixtes sont construits à partir d’une corne d’abondance de matériaux (carton, tissu, écorce de bouleau, ficelle). «Des objets et des formes ordinaires deviennent des montagnes et des rivières.»

Objets transformés

Les objets ne sont ni créés ou détruits par la main de l’artiste, mais seulement transformés. Ils conservent leur vie intérieure. S’il s’agit de bois, «la sève originelle de la vie coule alors toujours à l’intérieur».

La création peut être accidentelle. Un jour, Venne donne son premier coup de pinceau sur une feuille d’aquarelle et se rend compte, trop tard, qu’il l’a trempé dans sa tasse de café. «Attendez, cela pourrait être très intéressant… et j’ai continué à peindre.» L’album présente cinq de ces résultats.

Plusieurs œuvres de Venne se développent en succession. Les idées et les inspirations vont et viennent, tout est continuellement créé et recréé, travaillé et retravaillé.

Passionné de couleurs

L’artiste est évidemment passionné de couleurs. Il aime particulièrement le bleu et le noir. «Vous pouvez trouver un Lionel Venne sans rouge, jaune, vert ou orange, mais vous aurez du mal à en trouver un sans au moins une couleur noire ou bleue!»