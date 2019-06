Le Sénat doit vite adopter la loi qui aidera à freiner l’obésité chez nos enfants

Maintenant, ce n’est plus le cas. Un nombre croissant d’enfants ont plutôt un diabète de type 2 causé par leur alimentation, et auront possiblement des problèmes de santé. Pour la première fois, la nouvelle génération risque de ne pas vivre aussi longtemps que les parents.

Cause évitable de cancer

Nombreux sont ceux qui sont conscients du lien entre l’obésité et les maladies chroniques, telles que le diabète et les maladies cardiovasculaires. En mai, la Société canadienne du cancer a annoncé que le surpoids pourrait devenir la deuxième cause évitable de cancer, tout juste derrière les effets continus du tabagisme.

Que pouvons-nous faire pour régler ce grave problème?

Restreindre les publicités

Plus de 90% des aliments et boissons que les enfants voient à la télévision et en ligne ont une forte teneur en sucre, en sel et en gras saturés. Nous devons arrêter ce bombardement de messages faisant la promotion en ligne ou ailleurs de ces produits auprès des enfants.

C’est pourquoi le gouvernement fédéral a pris la sage décision de restreindre les publicités d’aliments et de boissons ciblant les enfants, une solution mise en place au Québec il y a presque 40 ans.