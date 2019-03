Le sang de jeunes ne ralentit pas le vieillissement

Agence Science-Presse

6 mars 2019 à 7h00 6 mars 2019 à 7h00

Une transfusion de sang provenant de personnes plus jeunes pourrait-elle ralentir le vieillissement?

L’idée semble avoir un tel attrait qu’en février, l’Agence américaine des aliments et des médicaments (FDA) a senti le besoin de publier une alerte: à 8000 $ du litre, méfiez-vous, ça ressemble à une arnaque.

Effets à long terme?



Il s’est publié bel et bien de la recherche là-dessus… mais sur des souris. Et pour l’instant, les résultats sont mitigés. On trouve des études qui semblent donner des résultats encourageants, mais avec des échantillons très limités. D’autres n’ont observé aucun effet.

Et même les résultats encourageants laissent pendante la question des effets à long terme. La compagnie californienne derrière cet élixir, Ambrosia, affirme détenir des données sur des essais cliniques (donc, sur des humains) qu’elle mène officiellement depuis 2016. Ces résultats n’ont toutefois pas encore été publiés.

Le 19 février, à la suite de l’alerte lancée par la FDA, Ambrosia a publié une note sur son site annonçant qu’elle cessait ces transfusions. Jusqu’alors, elle offrait du sang de donneurs de 16 à 25 ans pour 8000 $ le litre ou 12 000 $ pour deux litres.

Traitement miracle?

Mais il n’y a pas qu’elle. L’alerte de la FDA mentionne que «des établissements dans plusieurs États» américains offrent du sang de «jeunes donneurs» pour traiter un nombre étonnant de choses allant «du vieillissement normal et des pertes de mémoire jusqu’à des maladies graves comme la démence, le Parkinson, la sclérose en plaques, l’Alzheimer, les maladies cardiaques et le syndrome de stress post-traumatique».

Or, non seulement n’existe-t-il «aucune preuve d’un bénéfice clinique», il peut y avoir des risques.

La FDA y va d’un avertissement sans équivoque: «Nous sommes préoccupés par le fait que certains patients soient la proie d’acteurs sans scrupules vantant comme cures ou remèdes des traitements de plasma de jeunes donneurs.»

Vivre plus longtemps

Certains reportages publiés ces dernières années n’ont pas manqué non plus de faire un parallèle avec l’idée qu’une «fontaine de Jouvence» puisse présenter un attrait certain à une classe de baby-boomers vieillissants et aux portefeuilles bien garnis.