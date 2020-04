Le Réveil cette semaine : spectacle international, talk-shows en direct

Étoiles émergentes

Ce mardi à 19h, William Burton s’entretiendra avec deux jeunes artistes du secondaire, la chanteuse Kara Hong et le Dj Zach Quenville afin de discuter de leur participation au concours des rendez-vous de la francophonie en 2019 avec la chanson appelée Isolé, de leurs parcours musicaux et de leurs projets futurs.

Spectacle international

Mercredi le 29 avril à midi, William Burton et Vanessa Fantinel, animatrice du média belge Panikabaret, vous invite aux prestations musicales de Mathias Bressan et d’Ariane Mahrÿke Lemire.

De chez lui, en Belgique, s’accompagnant à la guitare, Mathias Bressan vous emmènera dans son univers de mélancolie heureuse et de dérives francophones.

«Parce qu’il est urgent de s’arrêter quelques minutes dans le tumulte du monde et d’écouter les petites voix qui nous disent de prendre le temps. Parce que Mathias Bressan est batteur et que là, il se présentera à toi, à la guitare. Parce que la Belgique, c’est le plus beau pays moche du monde et que ses chansons parlent beaucoup de ça. Parce qu’il traduit du Leonard Cohen et qu’il t’en chantera une. Parce que le Canada, c’est son deuxième pays de cœur et si tu veux savoir pourquoi, il le dira mercredi.»