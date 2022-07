Le rat de poche est peut-être le seul «fermier» non humain

Mais lorsqu’on parle des «premiers fermiers» de la préhistoire, le travail était probablement bien plus approximatif et reposait plutôt sur les opportunités du lieu et du moment.

Les rats de poche «cultivent» leur environnement

Serait-ce le cas des rongeurs à poches? «Parce qu’ils fournissent et cultivent l’environnement optimal pour la croissance, c’est ce que nous croyons qui fait d’eux des fermiers», résume au New York Times l’étudiante en biologie et auteure principale, Veronica Selden, de l’Université de Floride.

Parmi les arguments en sa faveur: les racines croissent plus vite dans les sections des tunnels qui lui sont accessibles. C’est un fait qu’ont mesuré les chercheurs en installant des barrières à des endroits stratégiques.

Par ailleurs, son travail de forage lui fait dépenser beaucoup plus d’énergie que s’il vivait en surface. Et les racines lui fournissent de 20 à 60% des calories qui lui sont nécessaires.

Par contre, il n’a pas encore demandé sa carte de membre de l’association locale des fermiers.