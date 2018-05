Le point sur le point-virgule

Michèle Villegas-Kerlinger

2 mai 2018 à 9h00 2 mai 2018 à 9h00

L’emploi du point-virgule, ce signe de ponctuation à mi-chemin entre la virgule et le point, n’est pas de tout repos. Et pour cause! Avant la fin du XVe siècle, il jouait le rôle de point d’interrogation, puis de point tout court.

Par la suite, le point-virgule a servi à marquer une pause moins longue que le point, mais plus longue que la virgule. Très populaire au XVIIe siècle, il séparait les différentes parties d’une réflexion, marquant ainsi la finesse de l’esprit.

Cependant, à la fin des années 1700, ce signe était souvent remplacé par les imprimeurs, au grand dam de certains écrivains qui le trouvaient particulièrement utile pour organiser leurs pensées.

De nos jours, en présence du point, du deux-points et de la virgule, ce signe de ponctuation énigmatique semble condamné à disparaître. Si l’on le retrouve encore dans quelques textes littéraires ou techniques, il survit tout particulièrement sous forme d’émoticône ou de tatouage.

Simple ignorance des règles?

Alors, pourquoi bouder le petit point-virgule? Peut-être s’agit-il d’une méconnaissance des règles concernant son emploi? Grosso modo, il n’y en a que deux.

Règle no 1

Le point-virgule sert à séparer les différents termes d’une énumération, soit verticale, soit horizontale, introduite par un deux-points. Son emploi convient tout particulièrement aux ordres du jour.

Exemple 1

Points à l’ordre du jour:

mot de bienvenue du directeur; rapports d’activités:

– conférences,

– ateliers,

– finances;

c) période de questions;

d) clôture de la réunion.

Exemple 2

Points à l’ordre du jour: mot de bienvenue du directeur; rapports d’activités: conférences, ateliers, finances; période de questions; clôture de la réunion.

Le point-virgule est tout aussi utile quand il s’agit de subdiviser les aspects et les sous-aspects dans une phrase où il y a déjà des virgules comme dans l’exemple qui suit:

Exemple 3

Dans nos écoles, nous offrons des langues romances, comme le français, l’espagnol et l’italien; des langues germaniques, comme l’anglais et l’allemand; des langues slaves comme le russe; des langues chinoises, comme le mandarin et le cantonais.

De plus, le point-virgule se retrouve souvent dans les textes administratifs tels les contrats. Les différentes propositions sont introduites par des formules comme attendu que et considérant que et généralement suivies du point-virgule.

Exemple 4

ATTENDU QUE le taux d’inoccupation à Toronto est actuellement de 1,6%;

ATTENDU QUE le prix moyen d’un appartement d’une chambre dépasse les 1,700.00$ par mois;

ATTENDU QUE le locataire moyen dépense plus de la moitié de son revenu sur son logement,

IL EST PROPOSÉ QUE la ville encourage le développement de logements à prix abordables.

Il est important de noter que, dans une énumération verticale, où les différents éléments sont séparés par un point-virgule, on peut utiliser une majuscule ou une minuscule selon le type de numérotation utilisé. Si l’énumération comporte des tirets, des chiffres ou des lettres, on omet la conjonction et.

Règle no 2

Tout comme on peut organiser les éléments d’une liste grâce au point-virgule, nous pouvons aussi juxtaposer les différentes propositions d’une phrase à l’aide de ce signe. Le point-virgule soulignera les rapports, comme l’explication ou l’opposition, qui existent entre les différentes parties de la phrase.

Il va sans dire qu’il s’agit de phrases relativement longues dont les éléments seraient liés normalement par des marqueurs de relation. En effet, le point-virgule remplace un coordonnant (et, ou, etc.) ou un subordonnant (tandis que, à l’opposé de, etc.), mettant en évidence, de manière implicite, le rapport qui relie les propositions entre elles.

Il se trouve au milieu de la phrase et est toujours suivi d’une minuscule sauf dans le cas d’un nom propre, du titre d’une œuvre ou d’un proverbe.

Voici quelques exemples pour illustrer ces points:

Exemple 5

Les aptitudes en lecture et en écriture des enfants diminuent; ils lisent moins de romans.

Ici, la deuxième proposition explique la première. Le point-virgule remplace une conjonction comme parce que.

Exemple 6

Jacquot parle français et anglais; Jacqueline parle espagnol et allemand.

Dans cet exemple, les deux propositions de la phrase sont en opposition. Au lieu du point-virgule, on pourrait utiliser un connecteur comme tandis que, alors que, par contre, etc.

Si les propositions partagent la même structure, on peut remplacer les verbes des propositions subséquentes par une virgule comme dans l’exemple suivant:

Exemple 7

Jacquot étudie le russe; Jacqueline, l’arabe; Jeannot, le suédois; Jeannette, le portugais.

Par ailleurs, le point-virgule peut lier des propositions subordonnées qui dépendent de la même proposition principale comme l’illustre l’exemple 8:

Exemple 8

Le professeur se demandait si les apprenants comprendraient l’importance de la lecture et de l’écriture; s’ils verraient le rapport entre la lecture et la production écrite; et s’ils pourraient en tirer des conclusions sur l’effet de la lecture et de l’écriture sur le développement du cerveau.

Si la proposition principale se trouve à la fin de la phrase, on la sépare, en règle générale, de la dernière proposition subordonnée par une simple virgule comme dans l’exemple 9:

Exemple 9

Comme l’élève ne fait jamais ses devoirs; comme il ne prend pas de notes pendant les leçons; comme il ne remet pas ses travaux à temps, il est douteux qu’il réussisse le cours.

À l’écrit, on met rarement un espacement devant le point-virgule, mais l’espacement est obligatoire après le signe et il doit être de la même police que le reste du texte. À l’oral, la voix descend et s’arrête momentanément au point-virgule, mais moins que pour le point.

L’absence du point-virgule, symptôme d’un problème plus grave?

Peut-être que vous doutez de l’importance de prendre fait et cause pour le petit point-virgule. Après tout, il existe d’autres signes de ponctuation qui font très bien l’affaire.

Et si la disparition du point-virgule était symptomatique d’un phénomène plus inquiétant?

L’étude internationale Pirls (Progress in International Reading Literacy Study), publiée en 2017, montre que les résultats des élèves canadiens en 4e année sont à la baisse. Selon ABC Life Literacy Canada, un organisme à but non lucratif engagé dans la promotion de la littératie, près de la moitié des Canadiens adultes lisent à un niveau inférieur à celui requis pour la 9e année du secondaire.

La lecture est étroitement liée à l’écriture; la lecture et l’écriture, intimement liées à la pensée. Nous savons que les bienfaits de la lecture sont multiples. Précisons, toutefois, qu’il ne s’agit pas d’une compréhension littérale, ou superficielle, d’un texte, mais d’une compréhension profonde: inférentielle, critique et créative.

Est-ce la lecture et l’écriture d’un texto ou d’un tweet écrit en langage SMS suffisent à stimuler un tant soit peu le cerveau? À favoriser l’usage de phrases longues et sophistiquées où la ponctuation aide à organiser et à préciser la pensée? La lecture du dernier article sur les Kardashian développe-t-elle notre capacité d’analyse ? Améliore-t-elle notre vocabulaire et notre mémoire?

À quand remonte la dernière fois que nous avons vu, ou utilisé nous-mêmes, un point-virgule qui faisait plus qu’un simple clin d’oeil?

Sources :

OQLF: https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bdl.html

Amélioration du français: https://www.ccdmd.qc.ca/fr/recherche/?mc=pointvirgule (avec exercices)

Allô prof: http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/f1167.aspx