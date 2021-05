Le plus vieil enterrement en Afrique remonterait à 78 000 ans

Il avait deux ans et demi ou trois ans au moment de son décès. Sa courte vie s’était déroulée dans ce qui est aujourd’hui le Kenya. Et on a manifestement pris un certain soin pour l’enterrer, il y a 78 000 ans. Cela en fait le plus vieil enterrement connu sur le continent africain.

Enterrement il y a 78 000 ans: déposé et enveloppé

La tête du petit garçon avait apparemment été déposée sur une couche de feuilles, à en juger par l’angle pris par une partie du squelette.

Son torse avait été enveloppé par quelque chose, que les chercheurs présument être une peau d’animal ou une couche de feuilles.

Et il avait été recroquevillé dans le petit trou où on l’a trouvé, à l’intérieur d’une caverne peut-être occupée par son groupe.

Tous des éléments qui montrent une intention de pratiquer un rite funéraire, plutôt qu’un enterrement visant à simplement déposer le corps à une certaine distance du camp, concluent les chercheurs. Leur analyse est parue le 5 mai dans la revue Nature.