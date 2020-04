Le peintre Otto Freundlich: la révélation de l’abstraction

Mais ce qu’il a découvert à Florence l’attire, et il y retourne en octobre où il séjourne jusqu’en janvier 1907. C’est là qu’il réalise la sculpture Männliche Maske (Masque d’Homme). A-t-il enfin trouvé sa voie? Pas encore.

Paris

De retour, il va étudier à Berlin dans des établissements d’enseignement de l’art. Mais Paris l’intrigue et il décide de se rendre dans cette cité d’artistes en 1908. Il prend même un appartement au Bateau-Lavoir.

Le Bateau-Lavoir est un lieu de résidence qui regroupe des artistes. «Ce curieux nom aurait été donné par Max Jacob en raison du linge qui séchait lorsqu’il y vint pour la première fois.» (Wikipédia)

Il a pour voisin d’atelier Pablo Picasso, avec lequel il se lie d’amitié, ainsi qu’avec Georges Braque, Guillaume Apollinaire et les cercles de Montmartre. Puis, en juillet, il retourne à Munich avec l’idée de fonder un établissement d’art et il publie des articles.

En 1909, il effectue son deuxième séjour à Paris à Montparnasse et à Montmartre, où la galerie de Clovis Sagot lui organise une exposition. En janvier 1910, Freundlich est à Berlin où il s’installe dans un atelier et devient membre de la Berliner Secession et de sa revue.