Le passé est un pays étranger

Femmes déchues

Précile Caron est une des deux femmes soi-disant déchues. Jouer à qui salirait le plus l’autre ne lui plaît pas, mais en demeurant silencieuse, elle laisserait les coudées franches à son ancien fiancé aigri qui se colle à ses pas, résolu à lui gâcher la vie. Il est «né dans la mauvaise famille à une mauvaise époque».

Le pensionnaire Louis Bujold est venu d’Ottawa pour travailler dans une grande compagnie montréalaise d’assurance. Bien de sa personne, bien élevé, bien payé, il a tout pour lui. L’âge, le bon emploi et son allure en font un candidat idéal au mariage, mais le passé trouble de l’élue de son cœur pourrait-il devenir une ombre au tableau…?

Comment se faire des amis

Bujold a lu Comment se faire des amis, de Dale Carnegie, pas juste le chapitre sur les relations entre hommes et femmes, mais aussi celui sur les rapports entre femmes et celui sur les rapports entre adultes et enfants. Cela lui sera fort utile pour courtiser une femme qui a eu un enfant hors du mariage.

À la fin du roman, Jean-Pierre Charland avoue avoir été inspiré par les premiers mots d’un roman de Leslie Poles Hartley publié en 1943, The Go-Between : «The past is a foreign country; they do things differently there.»

Il est donc naturel, ajoute-t-il, de trouver les comportements de ses personnages un peu étranges, en regard des pratiques actuelles.