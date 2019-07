Le nouveau cinéma québécois au Royal en fin de semaine

Chez Game Theory Films, un distributeur torontois, on est tellement impressionné par la qualité du nouveau cinéma québécois qu’on a réservé le cinéma Royal (608 rue College) vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juillet pour présenter trois des meilleures productions de la dernière année.

Intitulé Quebec on Screen, ce programme comprend le grand gagnant du dernier gala des prix Écrans canadiens: Une colonie, de Geneviève Dulude-de Celles (le 5 à 19h et le 6 à 20h15), La Grande Noirceur, de Maxime Giroux (le 6 et le 7 à 18h), et Genèse, de Philippe Lesage (le 5 à 21h30 et le 7 à 20h15).

Ces trois films, dont les droits sont détenus par FunFilm, de Montréal, «représentent parfaitement le talent et le travail formidables du Québec. Nous tenons à les célébrer avec les cinéphiles torontois.»

Environnements hostiles

Une colonie met en scène une fille de 12 ans (Émilie Bierre) qui commence l’école secondaire, un environnement hostile et inconnu dans lequel elle devra faire sa place.