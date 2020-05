Le navire de croisière, premier révélateur de la contagion de la CoViD-19

Le navire est mis en quarantaine deux jours plus tard, à son arrivée dans les eaux japonaises, avec à son bord, 3711 passagers et membres d’équipage. Au cours du mois suivant, 700 personnes seront infectées. Pendant des semaines, ce navire s’avérera le lieu de la plus importante épidémie en dehors de la Chine.

Les chercheurs japonais ont réalisé plus de 3000 tests sur le navire, en commençant par les passagers les plus âgés et ceux qui présentaient des symptômes.

Certains ont passé plus d’une fois ces tests, ce qui a permis d’avoir un aperçu de la «ligne de temps» du virus — pendant combien de jours une personne a-t-elle des symptômes, pendant combien de temps est-elle contagieuse, etc.

Cas asymptomatiques

Et qu’en est-il des personnes qui présentent peu ou pas de symptômes, ces cas qui passent souvent inaperçus dans la population générale?

Résultat: sur toutes les personnes infectées, près d’une sur cinq (18%) ne présentait aucun symptôme. Comme le navire rassemblait une forte proportion de personnes âgées plus susceptibles d’être gravement malades, les experts pensent que le pourcentage des cas asymptomatiques pourrait être plus important dans la population générale.