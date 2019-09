Himalaya: le mystère du lac aux squelettes

Mais la génétique vient de nous apprendre que, bien que plusieurs des squelettes aient entre 1 000 et 1 200 ans, ils ne sont pas tous morts dans le lac en même temps. Certains ont à peine 100 à 200 ans.

Venus de la Méditerranée

Leurs gènes cachaient une autre surprise: alors que les plus anciens défunts appartiennent à une lignée d’Asie du Sud, comme on aurait pu s’y attendre, 14 des 15 plus récents ont des ancêtres venus du pourtour méditerranéen. Comment ils se sont retrouvés là reste un mystère.

Basée sur le décodage de l’ADN de 38 personnes, dont aucune ne semble être une proche parente d’une autre, la recherche réalisée par une équipe indienne, allemande et américaine, est parue le 20 août dans Nature Communications.