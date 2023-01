Le mot-phare pour le dire

Parlant de visualisation

Le concept de visualisation est trop «nouvel âge» pour plusieurs. Shakti Gawain m’avait initié il y a 40 ans avec son livre Techniques de visualisation créative. Elle suggérait déjà le «scrapbooking» comme outil, en nous suggérant de se faire une carte de rêve.

Dans son excellent discours devant les finissants de University of the Arts en 2012, l’auteur Neil Gaiman m’a offert une image que je n’ai jamais oubliée, et qui s’apparente grandement au mot-phare.

Il explique comment il a imaginé ce qu’il voulait devenir, comment c’est devenu «sa montagne» et comment ça lui a servi pour rester intègre avec lui-même. «I said no to things if it made me walk away from my mountain.» (Je disais non à des projets s’ils me faisaient m’éloigner de ma montagne.)

Mike Dooley a encore plus simplifié la chose pour moi avec son «Thoughts become things» (les pensées deviennent réalité). Son site comprend des podcasts pour expliquer cette affirmation.

Imaginer ce qu’on veut

En revoyant récemment le moment d’épiphanie du personnage de Jennifer Garner dans le film 13 going on 30, j’ai trouvé une autre façon d’expliquer pourquoi je crois en la technique de la visualisation.