Le Mois de l’histoire des Noirs… Lesquels?

Dans cette optique, la célébration du «Mois de l’histoire des Noirs» pourrait résulter en une forme insidieuse de racisme.

Couleur et culture

En effet, alors qu’il ne viendrait à personne l’idée de confondre un Portugais, un Russe et un Iranien qui pourtant ont tous la même couleur épidermique, il semble difficile aux personnes de couleur pâle d’admettre que des personnes d’origine haïtienne, jamaïcaine ou sénégalaise aient leurs particularités distinctives reliées à leur histoire, leurs langues, bref leurs cultures.

Les thèses propagées par Arthur de Gobineau (Essai sur l’inégalité des races humaines, 1853-1855) et par David Hume (Essays and Treatises on Several Subjects, 1777) sur les particularités raciales continuent de nourrir de façon inconsciente de nombreux clichés.

En témoigne le fameux discours de Dakar du président français Nicolas Sarkozy, où il affirmait sur un ton péremptoire que «l’Afrique n’était pas suffisamment entrée dans l’Histoire», une Afrique bien entendu, qui n’inclut pas l’Égypte.

On ne dit plus «jaune» pour Asiatique

En conséquence, on substantive l’adjectif «noir», alors qu’on ne le ferait pas, à juste titre d’ailleurs, pour l’adjectif «jaune» en référence aux habitants du continent asiatique. On substantive l’adjectif «noir», comme on le ferait pour une nationalité. On substantive l’adjectif «noir», parce qu’il suffit d’en connaître un pour prétendre les connaître tous.