Le Let’s Rise Show de Prestila Mak: encourager les femmes à devenir entrepreneures

À peine 15,6% des petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes sont détenues par des femmes, révèle un rapport du Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat. La crise sanitaire n’a fait qu’accentuer les écarts entre les hommes et les femmes dans le domaine de l’entreprise, et c’est entre autres ce qui a poussé la femme d’affaires Prestila Mak à créer un talk-show sur le sujet: Let’s Rise.

«Avec le Let’s Rise Show, nous voulons inspirer les femmes à travers notre vécu, les motiver et les encourager à devenir des entrepreneures», explique Prestila Mak.

Fondatrice de Be Mak Paris et de la plateforme En route vers le Mariage, l’entrepreneure d’origine congolaise s’est entourée de la designer graphique Juliette Fiszka et de la créatrice du premier fashion truck de France, Aurore Evee.

Les deux premiers épisodes sont déjà disponibles sur la chaîne YouTube du Let’s Rise Show. Le troisième épisode est prévu pour ce samedi 12 décembre.

100% féminin

Selon Prestila Mak, le Let’s Rise Show est l’un des rares, sinon le premier talk-show francophone à mettre de l’avant exclusivement des femmes. «Nous avons fait des recherches afin de savoir si ce genre d’émission existait déjà et nous nous sommes rendu compte que ce n’était pas le cas», indique l’animatrice.