Le Koerner Hall s’impose comme l’une des plus grandes salles de concert

Cette diversité est accueillie à bras ouverts par les fidèles du Conservatoire. «Le public torontois fait parti des consommateurs de musiques les plus aventureux du monde! Cela nous permet de présenter des artistes provenant de 40 pays différents, amenant leur univers à nous», déclare Mervon Mehta.

Des premières mondiales

Une programmation diversifiée et audacieuse donc, incluant des artistes telles Susan Aglukark ou encore Laurie Anderson, mais aussi des premières mondiales par Oscar Peterson, Danilo Pérez et Allison Au. La saison comprendra aussi des artistes dont la renommée n’est plus à prouver: Mariza, Carminho, Pilar, Lionel Loueke, Raul Midón, Mokoomba, Wesli, Moskitto Bar et KUNÉ.

Également, des habitués du Hall feront leur retour sur sa scène: Daniil Trifonov, Mavis Staples, Lisa Fischer, Sir András Schiff.

Cette nouvelle saison marque également le début d’un hommage rendu au célébrissime Beethoven, à l’occasion de son 250e anniversaire. Cet hommage aura lieu jusqu’à la saison prochaine (2021).

Retrouvez le programme de cette 11e saison ici … mais sachez que certains événements sont d’ores et déjà complets!