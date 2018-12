Le HPI : un bon indicateur pour suivre l’évolution des prix de l’immobilier

Conseillère en immobilier chez Engel & Völkers Toronto Central, Laurence Jollivet offre un accompagnement approfondi à ses clients privés et d’affaires. Reconnue pour son professionnalisme, son engagement et son intégrité, Laurence a une expérience éprouvée dans l’achat, la vente et la location de biens immobiliers résidentiels à Toronto. https://laurencejollivet.evcanada.com/fr/