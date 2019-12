Le Heat fait chuter les Raptors pour la première fois à domicile

Sur la possession suivante, Jimmy Butler va chercher la faute en pénétration sur Gasol et met un lancer sur deux (108-108). Siakam puis Butler, à nouveau, ont l’occasion de gagner le match mais sont en échec. Prolongation!

L’heure de Butler

Jimmy Butler se rattrape de son lancer et son tir de la gagne ratés en inscrivant les 8 premiers points de la période supplémentaire. Toronto reste muet et accuse 8 points de retard (108-116). Lowry et ses coéquipiers n’inscrivent pas le moindre point sur les 3 premières minutes. Il faut des lancers provoqués par Powell pour voir les locaux inscrire leurs premiers points (110-116). Cela s’avèrera insuffisant. Le Heat s’impose finalement logiquement 110-121.

Butler termine la rencontre avec un triple double (22 points, 13 rebonds, 12 passes) et un sentiment de domination totale sur la fin de match. Il a bien été aidé par le shooteur Duncan Robinson qui termine avec 22 points à 6/9 à 3-points et la paire Adebayo (18 points, 7 rebonds)/Winslow (17 points, 9 rebonds, 4 passes). Enfin, le Canadien Kelly Olynyk a lui aussi apporter sa pierre à l’édifice avec 16 points et 2 contres en sortie de banc.

Powell seul à surnager

Côté Raptors, Norman Powell (23 points) a été l’homme fort de cette fin de match, mais a semblé bien seul dans les instant décisifs. Lowry n’a jamais réussi à trouver son adresse de loin qui aurait fait tant de bien à son équipe, tandis que Siakam n’a jamais réussi à se remettre de son début de match raté, forçant souvent trop son jeu à l’image de son passage en force face à Olynyk dans les instants décisifs du match.