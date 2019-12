Le Greco en pleine lumière

Il se rend à Venise à 26 ans et il y parfait son enseignement auprès du Titien et du Tintoret. Puis, après être passé par Rome où le maniérisme artistique est en vedette, il découvre les œuvres de Michel-Ange qui suscitent pour lui une grande émotion.

L’Espagne

Il étudie l’architecture romaine et gagne ensuite l’Espagne et en 1577 s’installe définitivement à Tolède, capitale religieuse de ce pays. Il y reçoit quelques-unes de ses plus importantes commandes et exécute ses chefs-d’œuvre les plus célèbres.

Son talent est vite reconnu, par le roi Philipe II en particulier, qui lui commande des œuvres pour son palais de l’Escurial. Des religieux lui commandent de nombreuses peintures, sculptures et constructions pour les retables de chapelles ou d’églises dans la région de Tolède.

Le Greco poursuivra sa carrière avec comme assistants son fils et Luis Tristan (1585-1624) qui était son meilleur élève. Ce sont surtout des sujets religieux qui l’occupent, mais aussi des portraits pour les nobles ou les membres du clergé. Il meurt à Tolède en 1614.

Le dossier de l’Art

La revue des éditions Faton met en valeur, et à juste titre, le talent artistique du Greco, dans les nombreuses œuvres que le Greco a réalisées et qui lui ont valu d’être considéré comme le peintre fondateur de l’École espagnole du XVIe siècle», pour reprendre un titre justifié.