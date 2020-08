Le futur monde du travail est arrivé plus vite que prévu

Depuis le mois de mai, le déconfinement de l’Ontario se déploie par étapes. Presque tous les secteurs de l’économie ontarienne, dans toutes les régions de la province, sont maintenant rouverts.

Pour des milliers de travailleurs en arrêt de travail temporaire, c’est le retour au boulot. Tout comme pour les travailleurs essentiels, dont la sécurité et la protection dépendent de l’application rigoureuse des mesures sanitaires et de distanciation sociale, la situation est similaire pour ceux et celles qui retournent dans leurs milieux de travail.

L’absence d’un traitement efficace ou d’un vaccin contre la CoViD-19 engendre la mise en place de nouvelles normes et mesures de fonctionnement au sein des entreprises. Nous assistons déjà à une profonde transformation de l’organisation du travail, de l’aménagement des espaces de travail et des interactions humaines en milieu de travail.

Dénicher des opportunités autrement

Pour les milliers de chômeurs à la recherche d’un nouvel emploi, la période actuelle est préoccupante. Toutefois, le portrait n’est pas complètement sombre. Malgré une économie canadienne au ralenti, des secteurs névralgiques sont actuellement en plein essor et embauchent de manière active.

Des programmes du Collège La Cité à Toronto, tels que Préposé aux services de soutien personnel, Pratiques en administration des affaires, Journalisme, Relations publiques, Autisme et sciences du comportement, Santé mentale et toxicomanie, préparent les étudiants à acquérir les compétences recherchées pour répondre aux besoins des entreprises et intégrer avec succès l’actuel monde du travail en mutation.