Le francophone du Nouveau-Brunswick qui a accompagné Secretariat dans la légende

C’était le Wayne Gretzky des chevaux de course. En 1973, Secretariat a remporté la Triple Couronne et, 52 ans plus tard, il détient encore le record de temps des trois courses. Ce cheval légendaire était monté par un jockey francophone du Nouveau-Brunswick: Ron Turcotte, décédé le 22 août dernier à l’âge de 84 ans.

Né en 1941 dans le petit village de Drummond, près de Grand-Sault, au Nouveau-Brunswick, Ron Turcotte a connu une carrière extraordinaire.

Issu d’une famille de 11 enfants, il quitte l’école pour travailler comme bûcheron avec son père. Les chevaux font partie du métier; Ron Turcotte apprend dans son adolescence à s’occuper de ces bêtes, ce qui lui servira.

Meilleur jockey au Canada

Il quitte sa région natale à l’âge de 19 ans pour trouver du travail à Toronto. Un mois plus tard, sans succès, découragé, il est décidé à retourner chez lui. C’est alors que le propriétaire de la maison où il loue une chambre lui propose d’aller frapper à la porte des écuries Windfields. On l’embauche pour brosser les chevaux.

Comme il a le physique d’un jockey, pas trop grand et pas trop lourds, on lui donne sa chance et il gagne sa première course en 1962. En 1962 et 1963, il est proclamé meilleur jockey au Canada. Cela lui donne une carte de visite pour tenter sa chance aux États-Unis. Il fait son apprentissage.