Le Feuilleton de la Colline: Justin Trudeau déstabilisé et ingérence étrangère

Rébellion dans les rangs libéraux

Sean Casey, député de Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, a exprimé publiquement son souhait que Justin Trudeau quitte son poste de chef du Parti libéral du Canada (PLC).

Pourquoi c’est important : Cette sortie, faite mardi lors de l’émission Power & Politics, sur les ondes de CBC News, ajoute à la démarche d’une partie du PLC. Une lettre endossée par une vingtaine de députés, dont les noms sont toujours inconnus à l’heure d’écrire ces lignes, circulerait pour demander au chef de penser à quitter son poste, selon des informations rapportées par des médias samedi dernier.

En outre, Radio-Canada révélait jeudi matin que quatre ministres du gouvernement Trudeau ne se représenteraient pas aux prochaines élections: le Franco-Manitobain Dan Vandal (Affaires du Nord), Marie-Claude Bibeau (Revenu national), Carla Qualtrough (Sports) et Filomena Tassi (Développement économique pour le Sud de l’Ontario).

L’article assure aussi que ces quatre noms seront écartés du Cabinet lors d’un remaniement qui s’annonce très prochainement.

Ce qu’ils disent : Sean Casey a assuré à CBC que «le message que je reçois très clairement et de plus en plus fortement [de mes électeurs], c’est qu’il est temps qu’il parte, et je suis d’accord».