Le festival Urbani_T, là où les cultures urbaines se rencontrent

Le festival Urbani_T a ouvert ses portes jeudi soir au centre-ville, place Nathan Phillips. Urbani_T, c’est la version torontoise du festival Mode Design, organisé par le groupe Sensation Mode.

Crée il y a 20 ans à Montréal par Chantal Durivage et Jean-François Daviau, Mode Design réunit près d’un demi-million de personnes chaque année. Pour Chantal Durivage, le but c’est «créer une communauté autour de la culture urbaine».

À Toronto, c’est la deuxième année que le festival est organisé le temps d’une fin de semaine (de jeudi à samedi). En plus des performances artistiques, artisans locaux sont présent: bijoux, sacs, vêtements et autres stands de créateurs.

«Démocratiser la mode»

La soirée d’ouverture de jeudi soir fut marquée par un défilé de mode de plusieurs créateurs de Toronto et de Montréal. On retiendra tout particulièrement le défilé du styliste montréalais Cary Tauben en collaboration avec Value Village.

Le but? Créer des tenues allant de 40 à 50$, entièrement faites de vêtements de seconde main. Pari réussi pour ce jeune créateur dont les inspirations mode vont de «Versace» à la «Princesse Diana», en passant par «les personnes dans la rue».

Car Urbani_T a aussi la volonté de «démocratiser la mode», comme le souligne Chantal Durivage.