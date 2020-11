Le droit de résister à la technologie

Jean-Marie Leduc n’a ni ordinateur ni adresse courriel. Et à 84 ans, le retraité de la fonction publique fédérale d’Ottawa ne veut ni l’un ni l’autre.

Pourquoi, au fait? «Je n’en ai pas besoin. Le téléphone fonctionne très bien, la poste aussi!», me lance-t-il.

Journal en papier

Comme vous le constatez, M. Leduc assume sans complexe son obsolescence technologique. Il résiste.

Quand la Ville d’Ottawa lui a offert de recevoir son compte de taxes par courriel, il a refusé. Les compagnies de téléphone, de câble, de gaz lui ont fait la même offre: non merci, j’aime mieux recevoir mes factures par la poste.

Oui, il résiste à la modernité. Il l’avoue lui-même. Il ne veut rien savoir d’un ordinateur ou d’un courriel. Il préfère Le Droit papier au Droit numérique. Sans tomber dans l’âgisme, on peut bien dire que c’est son droit, non? À partir d’un certain âge, on a le droit de résister.