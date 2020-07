Le diamant 2.0: plus rigide, plus léger

Les diamants sont peut-être éternels, mais un nouveau matériau, également composé de carbone, pourrait bien leur porter ombrage.

En effet, des chercheurs proposent une nouvelle façon de «placer» les atomes de carbone pour en faire une substance aussi dure, mais plus rigide et plus légère.

Le carbone a la capacité de produire différents types de cristaux dont les propriétés dépendront du type de liaison entre les atomes. Par exemple, un diamant se forme lorsque chaque atome de carbone se lie à quatre autres, créant une structure en trois dimensions semblable à un tétraèdre.

Dans le cas du graphite, chaque atome se lie à trois autres, générant ainsi un empilement de feuilles, elles-mêmes composées d’anneaux hexagonaux.

Le «pentadiamant»

Des scientifiques de l’Université de Tsukuba au Japon ont voulu savoir quel genre de matériau ils obtiendraient si l’arrangement des atomes était plus complexe, c’est-à-dire en combinant autant des atomes formant quatre liaisons que d’autres formant trois liaisons.