Le Conference Board prévoit une reprise lente, mais certaine

Il y a beaucoup de mesures d’aide qui ont été mises en place par le fédéral et les provinces. Elles constituent au-delà de 10% du PIB. C’est énorme comme appui qui va vers les ménages et les entreprises.

On a fermé l’économie. On ne peut pas dépenser, on a perdu beaucoup d’emplois, mais le revenu est quand même soutenu. On s’attend à ce que la confiance des consommateurs revienne une fois qu’on rouvrira l’économie.

Peut-être qu’ils vont dépenser de façon différente, on va être plus prudent, mais les revenus sont là. On devrait avoir une reprise assez forte en 2021 côté consommation.

Comment explique-t-on que des villes comme Ottawa, Vancouver et Victoria soient moins touchées?

Il y a quand même de l’activité économique reliée à la construction en Colombie-Britannique, et ça a un impact dans le secteur des services de ces deux villes-là. C’est aussi le cas dans les villes qui sont des capitales comme Victoria, Ottawa, Québec ; il y a des secteurs publics qui sont plus importants et elles ont tendance à faire un peu mieux.

Également, les villes qui comptent beaucoup d’activités reliées à l’éducation et au secteur financier s’en tirent mieux. Le marché immobilier, qui est très important dans certaines de ces villes-là, devrait reprendre assez rapidement.