Le condor des Andes, roi des planeurs

C’est que plus un oiseau est gros, et plus les battements d’ailes demandent de l’énergie. Les condors, qui figurent parmi les oiseaux les plus imposants du monde, ont donc tout à gagner à limiter leurs battements d’ailes au maximum.

L’étude révèle d’ailleurs que les condors consacrent seulement 1% de leur temps à battre des ailes pendant un vol et que les trois quarts de ces mouvements sont effectués au décollage.

Étant donné que les 8 condors étudiés n’étaient pas encore adultes, il est possible que ces 5 heures ne soient pas un record, et que des condors plus matures puissent planer sur des distances encore plus impressionnantes, souligne le Smithsonian Magazine.