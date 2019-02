Le Club canadien poursuit sur sa lancée

L'Express

Le Club canadien de Toronto a accueilli trois nouveaux membres au sein de son conseil d’administration pour les deux prochaines années, lors de son Assemblée générale annuelle à l’hôtel Royal York mardi matin.

Jean-François L’Heureux, gestionnaire et ex-conseiller scolaire, Joëlle Mulombo, conseillère en placement chez BMO, et Marie-Josée Primeau, directrice du développement chez Solotech, remplaceront bientôt Anne Vinet, Xavier Labrecque et la présidente sortante 2017-18, Monique Telmosse, qui ne se représentaient pas.

Il et elles rejoindront le président 2018-19 Dominic Mailloux, le vice-président Benoit Fabreguettes, le trésorier Luc Girard, le secrétaire Alexandre Blanchard et les administrateurs Lise Béland, François Bergeron, Wescar Eliscar, Rodrigue Gilbert, Jean Grenier Godard et Christian Paquette.

«2017-18 a été une année de grands changements» pour la tribune torontoise des gens d’affaires, a rapporté Mme Telmosse.

Outre la tenue de son premier gala RelèveTO récompensant les jeunes entrepreneurs – un projet de plus de 60 000 $ représentant le tiers du budget de l’organisme – le Club a ajouté à ses déjeuners-causeries mensuels de nouvelles activités de réseautage.

Le conseil d’administration a été resserré de 24 à 13 membres, et le directeur général pendant 20 ans, Jean Martin, a passé le flambeau à Richard Kempler.

Les déjeuners-causeries restent la principale activité du Club: celui du mardi 19 mars, à l’hôtel Omni King Edward, s’intéressera à la mise en marché distincte au Québec, avec le président Jean-Marc Léger et le vice-président Christian Bourque de la maison de sondages Léger.

Le gala RelèveTO 2019 aura lieu, cette fois encore, dans l’atrium de Radio-Canada le jeudi 25 avril.