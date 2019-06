Le climat politique canadien de moins en moins prévisible

Mais l’usure du pouvoir est bel et bien plus rapide que dans le passé. Ce serait un autre symptôme d’un déficit d’attention généralisé, exacerbé par les médias sociaux et leur culture de l’indignation, de l’instantanée et du jetable – souvent de l’indignation instantanée jetable. Mais on ne reviendra pas en arrière: on doit apprivoiser ces nouveaux médias et cette nouvelle démocratie.

Erreurs et errements

Il n’aura donc fallu que quelques maladresses (SNC-Lavalin, le vice-amiral Mark Norman, les déguisements en Inde, l’aplaventrisme face à la Chine, les tergiversations sur les pipelines, les déficits à gogo – OK ça fait quand même beaucoup) pour que Justin Trudeau perde son lustre, et qu’un chef aussi peu inspirant qu’Andrew Scheer se retrouve en tête des sondages, à cinq mois des élections générales.

La tendance serait confirmée par la récente succession de victoires électorales conservatrices en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Alberta. Quoiqu’en Ontario, on déchante déjà de Doug Ford, proverbial taureau dans la boutique de porcelaine, qui n’arrive pas à proposer un plan d’action cohérent.

La chance sourit toutefois aux Conservateurs fédéraux, qui semblent vouloir tenir la clique ontarienne à distance, et qui redoublent de prudence en adoptant un programme très similaire à celui des Libéraux (même sur les déficits et le climat: une hypocrisie et une abdication de leadership édifiantes).

Le nouveau Parti populaire de Maxime Bernier tente de capitaliser sur cette vente de principes à rabais de son ancienne équipe, mais ça ne décolle pas.