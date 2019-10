Le ciel et l’eau des voyages de France Jodoin à la galerie Thompson Landry

Chose étonnante: elle ne prend jamais de photos. Tout ce qu’elle a vu reste dans sa tête jusqu’à ce qu’elle déverse ses souvenirs sur la toile.

«Ça me reste dans la tête des années et je puise là-dedans pour travailler. Ça remonte, un peu comme les vagues qui arrivent et qui repartent, je ne contrôle pas.»

Besoin d’eau

Durant ses voyages, elle s’imprègne également de l’eau, expliquant ainsi la grande place de cet élément dans ses œuvres.

Paradoxalement, même si elle en a peur, elle en a besoin pour être inspirée: «Là-bas je suis dans un autre monde, dans mon monde, le monde de l’eau, le monde de la contemplation, le monde de la solitude, le monde du rêve. Ça me nourrit infiniment.»

L’intuition et le hasard comme méthode de travail

Pour peindre, France Jodoin utilise la méthode de l’huile sur toile, avec une toile en lin sur laquelle elle y ajoute de la colle de peau de lapin.