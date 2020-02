Le cheval aux 5 orteils

Cela ne dure que quelques jours.

«Il y a quelque chose dans les premières étapes du développement de l’orteil qui s’est stabilisé», suggère au New York Times la Dr Kavanagh, de l’Université du Massachusetts, dont l’étude est parue le 5 février dans la revue Proceedings of the Royal Society B.

Si cette hypothèse devait s’avérer exacte, il faut s’attendre à bientôt découvrir que d’autres créatures possédant moins de cinq «doigts», comme les chameaux et les émeus, ont elles aussi des «vestiges» d’un groupe de cinq.